Зеленський: Карантин вихідного дня дає свої результати

Володимир Зеленський: Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну

Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдається стримувати прогнозоване зростання захворюваності на кронавірус

Президент України Володимир Зеленський вважає, що карантин вихідного дня ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу. Про це Зеленський заявив під час наради в Офісі президента.

«Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку», – констатував Зеленський.

23 листопада Зеленський повідомив про негативний результат тесту на коронавірус. Президент захворів на Covid-19 на початку листопада і був ушпиталений до «Феофанії».

За минулу добу 22 листопада в Україні виявили 10945 нових хворих на коронавірус. Це на 1134 особи менше, ніж днем раніше.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.



