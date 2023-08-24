«Випали з графіка». Буданов про прогнози щодо дати деокупації Криму

Нинішній рівень бойових дій на території Криму не порівняти з 2022 роком

«Події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками»

Попередні прогнози розвідки щодо деокупації Криму не справдилися, однак Україна йде до мети. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Крим. Реалії».

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«Так, випали із графіку. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але маємо те, що маємо», – сказав він.

Водночас розвідник зазначив, що нинішній рівень бойових дій на території Криму не порівняти з 2022 роком, а тим паче у період з 2014-го.

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«Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо», – каже Буданов.

Також керівник розвідки зазначив, що прогнози базуються на фактах, цифрах, ході подій, прогнозах за показниками економіки, військових тощо. – «Але є ще реальність, яка відбувається, як то кажуть, на полі бою. Реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент».

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