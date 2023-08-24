В окупованому Криму Z-патріоти накинулися на жінку, яка поклала квіти до пам’ятника Шевченку

Окупанти відібрали у жінки квіти та прапор, які вона хотіла покласти біля пам'ятника Тарасу Шевченку

В тимчасово окупованій Євпаторії Z-патріоти напали на літню жінку, яка з нагоди свята Незалежності вирішили покласти квіти та підняти український прапор біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Відеозапис, на якому жінка розповідає про напад поширив журналіст та громадський діяч Юрій Бутусов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У тимчасово окупованому Криму, у місті Євпаторія, українки з нагоди свята Незалежності вирішили покласти квіти та підняти український прапор біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Проте, цілком прогнозовано z-патріоти не дозволили цього зробити, відібравши у жінок квіти та прапор. Дякуємо всім українцям, які зараз перебувають на окупованих територіях, незважаючи на страх розправи від окупантів, відважно висловлюють свою позицію та відкрито заявляють, що вони - українці», – пише автор публікації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Про це «Суспільному» повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

У межах спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає.

«Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», – сказав Юсов.

Нагадаємо, напередодні Буданов анонсував нові акції у Криму. Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на звільнення Криму.