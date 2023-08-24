Підрозділи ГУР провели висадку на території Криму: є втрати серед окупантів

Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію на півострові

У тимчасово окупованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Про це «Суспільному» повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

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У межах спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає.

«Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється», – сказав Юсов.

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Зазначимо, 24 серпня о п'ятій годині ранку в районі населеного пункту Маяк зав'язався бій із залученням авіації, також було чутно вибухи.

Очевидці стверджують, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 м від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли.

Як відомо, у Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкутському півострові є радіолокаційний вузол – РЛС Небо-М та РЛС Каста-2Е2. По периметру підготовлено позиції для ППО.

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Зауважимо, учора саме поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух – ЗСУ знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 «Тріумф».

Нагадаємо, напередодні Буданов анонсував нові акції в Криму. Голова розвідки наголосив, на півострові є багато людей, які чекають на звільнення Криму.