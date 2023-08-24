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Яку частину Криму можуть вразити ЗСУ: розвідка розкрила таємницю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Яку частину Криму можуть вразити ЗСУ: розвідка розкрила таємницю
Кримський міст, збудований окупантами, вже неодноразово зазнавав ударів
фото з відкритих джерел

Без військових дій деокупація Криму неможлива, заявив Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника.

«Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника», – сказав Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

«Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити», – зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, 23 серпня ГУР повідомило, що в окупованому Криму було знищено російський ЗРК. Так, близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у Криму стався вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», а також встановлені на ній ракети та особовий склад. Російська сторона це не коментувала.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим.

До слова, потужні міжнародні бренди вже домовились з Україною про роботу в Криму.

Також Буданов анонсував нові акції в Криму.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить усі свої окуповані території, а країна-агресор Росія може заплющити очі на звільнення Криму так само, як робила це раніше, тікаючи з інших захоплених українських територій.

Теги: розвідка Крим окупанти ЗСУ Україна окупація Кирило Буданов

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