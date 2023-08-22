Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим

Данілов зазначив, що Росія, маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити.

Олексій Данілов: «Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу

Найімовірніше Україна звільняти Крим від окупантів військовим шляхом. Адже лише у випадку деокупації півострова наша держава матиме певні гарантії безпеки. Про це завив секретар РНБО Олексій Данілов напередодні саміту Міжнародної Кримської платформи.

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Він підкреслив, що Крим є частиною території України, яку ми маємо звільнити. «Більш того, ми його будемо звільняти. Скорше за все це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас немає», – сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що будь-який інші дії відносно Криму будуть означати консервацію ситуації та передачу війни нашим нащадкам. Він зазначив, що Росія, маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити.

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«Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу», – сказав він.

Він підкреслив, що іншого варіанту, окрім як деокупації Криму, бути не може. «Чи буде важко? Так, буде важко. Чи будуть нас підкилимно умовляти? Скорше за все меседжі будуть відправляти», – сказав секретар РНБО.

За його словами, Україна отримує велику кількість повідомлень з приводу того, що державі нібито не слід звільняти Крим, але вони всі анонімні.

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