Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим
Данілов зазначив, що Росія, маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити.
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу

Найімовірніше Україна звільняти Крим від окупантів військовим шляхом. Адже лише у випадку деокупації півострова наша держава матиме певні гарантії безпеки. Про це завив секретар РНБО Олексій Данілов напередодні саміту Міжнародної Кримської платформи.

Він підкреслив, що Крим є частиною території України, яку ми маємо звільнити. «Більш того, ми його будемо звільняти. Скорше за все це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас немає», – сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що будь-який інші дії відносно Криму будуть означати консервацію ситуації та передачу війни нашим нащадкам. Він зазначив, що Росія, маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити.

«Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу», – сказав він.

Він підкреслив, що іншого варіанту, окрім як деокупації Криму, бути не може. «Чи буде важко? Так, буде важко. Чи будуть нас підкилимно умовляти? Скорше за все меседжі будуть відправляти», – сказав секретар РНБО.

За його словами, Україна отримує велику кількість повідомлень з приводу того, що державі нібито не слід звільняти Крим, але вони всі анонімні.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські сили продовжать знищувати  російських окупантів в Криму. Днями будуть нові заходи.

Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст.

Нагадаємо, Сили оборони пояснили, чому накрився туристичний сезон у Криму.

Теги: Крим росія держава Україна Керченський міст Олексій Данілов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим
Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим
Оборонні пакети та винищувачі: Зеленський підбив підсумки візиту до чотирьох держав
Оборонні пакети та винищувачі: Зеленський підбив підсумки візиту до чотирьох держав
Зеленський повідомив, про що говорив із президентом Сербії
Зеленський повідомив, про що говорив із президентом Сербії
Резніков анонсував розширення коаліції винищувачів
Резніков анонсував розширення коаліції винищувачів
Чи можливо зараз ліквідувати Путіна? Розвідка дала пояснення
Чи можливо зараз ліквідувати Путіна? Розвідка дала пояснення
Зеленський зустрінеться в Афінах із президентом Сербії
Зеленський зустрінеться в Афінах із президентом Сербії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
14K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
7538
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
6537
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)
5034
Президент і перша леді зустрілися з королевою Данії (фото)
4761
Сексуальна революція в Україні. Що задумали нардеп Железняк та його колеги

Новини

ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Сьогодні, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту