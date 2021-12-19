  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вітер звалив 20-метрову головну ялинку містечка на Сумщині (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прикраси та гірлянди пошкоджені частково &ndash; на тому боці, на який впало дерево - Вітер звалив 20-метрову головну ялинку містечка на Сумщині (відео)
    Прикраси та гірлянди пошкоджені частково – на тому боці, на який впало дерево
    фото: Лебедин press

    Відкриття ялинки було заплановане на вечір 19 грудня

    У Лебедині, що на Сумщині, впала новорічна ялинка, яка стояла на площі Соборній. Про це розповів «Суспільному» міський голова Лебедина Олександр Бакликов. За його словами, сталося це через вітер.

    «Сильний буревій. Хоч стояла вона на розтяжках, але вони лопнули і вона впала. Не витримала й основа. Її вивернуло з корінням. Цьогорічна ялинка має висоту 20 метрів, вона десь на 5 метрів вища, ніж зазвичай», – сказав він.

    Травмованих немає, говорить Бакликов. За його словами прикраси та гірлянди пошкоджені частково – на тому боці, на який впало дерево.

    «Зараз техніка приїхала, люди працюють. Перекриємо рух, щоб поруч ніхто не ходив. Сьогодні вона буде стояти на місці», – зазначив міський голова.

    Раніше Олександр Бакликов на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що святкове відкриття ялинки заплановано на 18:00 неділі, 19 грудня. Він також запостив відео того, як її встановлювали.

    «Комунальники дбають про те, аби цьогорічне новорічне деревце виглядало якнайкраще зі всіх сторін», – написав мер Лебедина.

    Раніше повідомлялося, що на Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів. Ялинку зрізали в селі Булдичів за 20 км від Романова, аварійне дерево корінням підіймало фундамент адмінбудівлі. Під час доставки ялинка незв’язаним гіллям зачепила та обірвала інтернет-кабелі на стовпах у селах Романівка та Корчівка: провайдер зазначає, що дерево обірвало оптоволоконний зв'язок, завдавши чималого збитку.

    Нагадаємо, у Кривому Розі пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок міста, коли намагалася зігрітися.

    Читайте також: На могилі Кернеса з'явилась новорічна ялинка (фото)


    Теги: мер Facebook ялинка вітер буревій час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вітер звалив 20-метрову головну ялинку містечка на Сумщині (відео)