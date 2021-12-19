Вітер звалив 20-метрову головну ялинку містечка на Сумщині (відео)

Прикраси та гірлянди пошкоджені частково – на тому боці, на який впало дерево

Відкриття ялинки було заплановане на вечір 19 грудня

У Лебедині, що на Сумщині, впала новорічна ялинка, яка стояла на площі Соборній. Про це розповів «Суспільному» міський голова Лебедина Олександр Бакликов. За його словами, сталося це через вітер.

«Сильний буревій. Хоч стояла вона на розтяжках, але вони лопнули і вона впала. Не витримала й основа. Її вивернуло з корінням. Цьогорічна ялинка має висоту 20 метрів, вона десь на 5 метрів вища, ніж зазвичай», – сказав він.

Травмованих немає, говорить Бакликов. За його словами прикраси та гірлянди пошкоджені частково – на тому боці, на який впало дерево.

«Зараз техніка приїхала, люди працюють. Перекриємо рух, щоб поруч ніхто не ходив. Сьогодні вона буде стояти на місці», – зазначив міський голова.

Раніше Олександр Бакликов на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що святкове відкриття ялинки заплановано на 18:00 неділі, 19 грудня. Він також запостив відео того, як її встановлювали.

«Комунальники дбають про те, аби цьогорічне новорічне деревце виглядало якнайкраще зі всіх сторін», – написав мер Лебедина.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів. Ялинку зрізали в селі Булдичів за 20 км від Романова, аварійне дерево корінням підіймало фундамент адмінбудівлі. Під час доставки ялинка незв’язаним гіллям зачепила та обірвала інтернет-кабелі на стовпах у селах Романівка та Корчівка: провайдер зазначає, що дерево обірвало оптоволоконний зв'язок, завдавши чималого збитку.

Нагадаємо, у Кривому Розі пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок міста, коли намагалася зігрітися.



