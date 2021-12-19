У Полтаві сталися сутички між «Нацкорпусом» та «патріотами Киви» (відео)

Конфлікт виник під час спроби однієї групи зайти в будівлю

Під час сутичок було застосовано газовий балончик та чулися звуки петард

У Полтаві під час з'їзду місцевого осередку партії «Опозиційної платформи – За життя», на якому був присутній народний депутат Ілля Кива, сталися сутички між силовим блоком політсили ГО «Патріоти - За життя» та представниками «Національного корпусу». Про це «Суспільному» підтвердив речник поліції Полтавської області Роман Грішин.

За його словами, під будівлею, де відбувався з’їзд партії, чергувало близько 60 людей, зокрема й представники ГО «Патріоти – За життя».

«Попередньо, конфлікт виник під час спроби однієї групи зайти в будівлю. Але всі обставини наразі встановлюються та перевіряються», – сказав Грішин.

Він також додав, що під час сутичок було застосовано газовий балончик та чулися звуки петард. Наразі інформація про постраждалих до поліції не надходила. Окрім цього, на відео, яке виклали самі сторони, зафіксовано жбурляння в будівлю яєць.

У самому «Національному корпусі» підтвердили участь в акції.

«Зустріти колаборанта Киву і його ватних друзів зібрались патріоти, ветерани, небайдужі полтавці, представники Нацкорпусу та громадських організацій», – сказали в «Нацкорпусі», додавши, що сам депутат не вийшов до них, «виставивши своїх тітушок».

Водночас Ілля Кива у своєму Telegram-каналі написав, що вони провели з’їзд «під крики оскаженілих від безкарності неофашистів із «Національного корпусу» та «Азову», під вибухи гранат та сльозогінний газ».

Він також подякував своїй організації «Патріоти – За життя» та виклав відео штовханини.

«Хлопці під час штурму стали живим щитом, поки поліція спостерігала зі сторони», – сказав Кива.

Раніше Ілля Кива пояснив, навіщо він привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження

Як відомо, 7 жовтня нардеп Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу».

Нагадаємо, що Кива хоче позбавити журналіста-розслідувача акредитації у Верховній Раді.

22 листопада журналісти Bihus.Info повідомили, що Ілля Кива, ймовірно, живе у будинку в Козині Київської області, який не вказано у його декларації. Вони вивчили фото та відео, опубліковані колегою Киви за фракцією Вадимом Рабиновичем під час обшуку у нардепа, – на них зафіксовано інтер'єр та екстер'єр будинку, а також території навколо нього.

Пізніше нардеп сказав, що подаватиме до суду на журналістів Bihus.Info за поширення недостовірної інформації про те, що під час обшуків у нього знайшли золоті злитки та велику кількість готівки.

Згодом видання Bihus.info спростувало інформацію про знайдені у домі Киви золото та готівку (відео).

Вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.