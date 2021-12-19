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    «Квач» з господарем: з'явилося кумедне відео, як одесит вирішив вигуляти собаку на даху

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    В Одесі чоловік вигулював собаку на даху - «Квач» з господарем: з'явилося кумедне відео, як одесит вирішив вигуляти собаку на даху
    В Одесі чоловік вигулював собаку на даху
    фото: скрін з відео

    Вигулювати собаку на даху виявилося сумнівною ідеєю

    В одному з житлових комплексів Одеси чоловік вирішив вигуляти свого собаку на даху будинку. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Х**ва Одеса».

    На відео видно, як чоловік у сірому халаті ганяється за маленьким білим пухнастим песиком, імовірно, породи «білий померанський шпіц», але той від нього тікає. Власник намагається підійти до тварини з різних боків, але маленький собачка ніби грається в «квача» зі своїм господарем.

    «Вигулювати собаку на даху виявилося сумнівною ідеєю» , - зазначає автор поста.

    Підписників каналу відео розсмішило і вони порівняли його учасників з героями мультфільму про «Малюка та Карлсона«. А ось інші коментатори обурені безвідповідальною поведінкою господаря собаки і дивуються, як таку маленьку тварину ще не знесло вітром: «Як цей шматок вати не знесло, там такий вітер сильний завжди» .

    Теги: Одеса чоловік вітер
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    «Квач» з господарем: з'явилося кумедне відео, як одесит вирішив вигуляти собаку на даху