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    Ранок на Святого Миколая. Мер Львова вразив мережу сімейним фото

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    Фото Садового отримало більше сотні відгуків - Ранок на Святого Миколая. Мер Львова вразив мережу сімейним фото

    Фото Садового отримало більше сотні відгуків

    фото: Facebook Андрія Садового

    Андрій Садовий показав, як разом із сім'єю відзначає день Святого Миколая

    Мер Львова Андрій Садовий поділився у мережі фотографією, як він разом із сім'єю відзначає день Святого Миколая. Фото Садовий опублікував у Facebook.

    «Мабуть, найціннішим подарунком від Святого Миколая є цей ранок, коли можна сісти з усією сім‘єю, довго розглядати усі книжки з іграшками і загубити лік у кількості мандаринок», – написав він.

    За одну годину фотографія мера Льовова набрала біля 4 тис. лайків та більше 100 коментарів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.

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    Теги: Андрій Садовий мер
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    Ранок на Святого Миколая. Мер Львова вразив мережу сімейним фото