Ранок на Святого Миколая. Мер Львова вразив мережу сімейним фото
Фото Садового отримало більше сотні відгуків
Андрій Садовий показав, як разом із сім'єю відзначає день Святого Миколая
Мер Львова Андрій Садовий поділився у мережі фотографією, як він разом із сім'єю відзначає день Святого Миколая. Фото Садовий опублікував у Facebook.
«Мабуть, найціннішим подарунком від Святого Миколая є цей ранок, коли можна сісти з усією сім‘єю, довго розглядати усі книжки з іграшками і загубити лік у кількості мандаринок», – написав він.
За одну годину фотографія мера Льовова набрала біля 4 тис. лайків та більше 100 коментарів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.