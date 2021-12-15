На Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів (фото)

У селищній раді вирішують як терміново знайти заміну новорічному дереву, бо свято відкриття заплановане на 19 грудня

Під час доставлення на площу Романова дерево обірвало інтернет-кабелі на стовпах, а вже на площі переламалося навпіл і впало разом із комунальником

На Житомирщині зламалася новорічна ялинка під час встановлення робітниками. Про це повідомляє сайт «Твій Романів».

Ялинку зрізали в селі Булдичів за 20 км від Романова, аварійне дерево корінням підіймало фундамент адмінбудівлі. Під час доставки ялинка незв’язаним гіллям зачепила та обірвала інтернет-кабелі на стовпах у селах Романівка та Корчівка: провайдер зазначає, що дерево обірвало оптоволоконний зв'язок, завдавши чималого збитку і залишивши без інтернету кілька населених пунктів.

Коли дерево почали встановлювати на площі Єдності у Романові, то під час натягування тросів воно переломилося навпіл і верхівка, на якій у той момент знаходився арборист, впала вниз.

«Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент ялинка зламалася. Я, знаходячись на висоті орієнтовно метрів 12, впав разом з верхівкою донизу. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпав обличчя і отримав забій», – повідомив арборист Олександр Вигівський.

На разі в селищній раді вирішують як терміново знайти заміну новорічному дереву, бо свято відкриття заплановане на 19 грудня.

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