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    Події в Україні

    На Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів (фото)

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    У селищній раді вирішують як терміново знайти заміну новорічному дереву, бо свято відкриття заплановане на 19 грудня - На Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів (фото)
    У селищній раді вирішують як терміново знайти заміну новорічному дереву, бо свято відкриття заплановане на 19 грудня
    фото tvijromaniv.in.ua

    Під час доставлення на площу Романова дерево обірвало інтернет-кабелі на стовпах, а вже на площі переламалося навпіл і впало разом із комунальником

    На Житомирщині зламалася новорічна ялинка під час встановлення робітниками. Про це повідомляє сайт «Твій Романів».

    Ялинку зрізали в селі Булдичів за 20 км від Романова, аварійне дерево корінням підіймало фундамент адмінбудівлі. Під час доставки ялинка незв’язаним гіллям зачепила та обірвала інтернет-кабелі на стовпах у селах Романівка та Корчівка: провайдер зазначає, що дерево обірвало оптоволоконний зв'язок, завдавши чималого збитку і залишивши без інтернету кілька населених пунктів.

    Коли дерево почали встановлювати на площі Єдності у Романові, то під час натягування тросів воно переломилося навпіл і верхівка, на якій у той момент знаходився арборист, впала вниз.

    «Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент ялинка зламалася. Я, знаходячись на висоті орієнтовно метрів 12, впав разом з верхівкою донизу. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпав обличчя і отримав забій», – повідомив арборист Олександр Вигівський.

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    На Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів (фото)
    На Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів (фото)
    На Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів (фото)
    На Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів (фото)

    На разі в селищній раді вирішують як терміново знайти заміну новорічному дереву, бо свято відкриття заплановане на 19 грудня.

    Нагадаємо, у Кривому Розі пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок міста, коли намагалася зігрітися.

    До слова, встановлення головної ялинки на Софійській площі у Києві уже на завершальній стадії.

    Як повідомлялося, на могилі Кернеса з'явилась новорічна ялинка.

    Теги: Житомир Житомирщина ялинка
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    На Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів (фото)