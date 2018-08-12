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    Події в Україні

    Військові на Донбасі затримали росіянина, що знімав їх позиції на телефон

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    Українські військові - Військові на Донбасі затримали росіянина, що знімав їх позиції на телефон
    Українські військові

    На пристрої телефону було знайдено збережені відео з позиціями ЗСУ

    У суботу, 11 серпня 2018 року, військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який здійснював відеозйомку позицій на свій мобільний телефон. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

    Затриманим виявився громадянин Росії. За його словами, він прибув подорожувати Україною.

    «Військовослужбовців зацікавив той факт, що «турист» прибув з далекого Сургуту, а серед історичних та культурних пам'яток в Україні його цікавили лише позиції підрозділів Збройних сил України, які він знімав та ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні», - сказано у повідомленні.

    Знайдені відео вивчають експерти відповідних органів, зазначено у повідомленні.

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    Військові на Донбасі затримали росіянина, що знімав їх позиції на телефон
    Військові на Донбасі затримали росіянина, що знімав їх позиції на телефон
    Військові на Донбасі затримали росіянина, що знімав їх позиції на телефон

    Командуванням Об'єднаних сил «просить небайдужих громадян й надалі надавати посилену допомогу Збройним силам України». Там додали, що така інформація цінна для Об'єднаних сил.

    Нагадаємо, впродовж минулої доби противник 34 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі чотири рази із важкого озброєння

    Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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