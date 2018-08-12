Військові на Донбасі затримали росіянина, що знімав їх позиції на телефон



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На пристрої телефону було знайдено збережені відео з позиціями ЗСУ

У суботу, 11 серпня 2018 року, військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил затримали чоловіка, який здійснював відеозйомку позицій на свій мобільний телефон. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Затриманим виявився громадянин Росії. За його словами, він прибув подорожувати Україною.

«Військовослужбовців зацікавив той факт, що «турист» прибув з далекого Сургуту, а серед історичних та культурних пам'яток в Україні його цікавили лише позиції підрозділів Збройних сил України, які він знімав та ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні», - сказано у повідомленні.

Знайдені відео вивчають експерти відповідних органів, зазначено у повідомленні.

Командуванням Об'єднаних сил «просить небайдужих громадян й надалі надавати посилену допомогу Збройним силам України». Там додали, що така інформація цінна для Об'єднаних сил.

Нагадаємо, впродовж минулої доби противник 34 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі чотири рази із важкого озброєння.

Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.