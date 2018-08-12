Бойовики на Донбасі застосували важку артилерію, одного військового поранено



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Окупанти стріляли зі ствольної артилерії калібром 122 міліметри

У суботу противник 34 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ

Упродовж минулої доби, 11 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

«Противник 34 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі чотири рази із важкого озброєння», - повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил.

Зазначається, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Новоолександрівки, Світлодарська, Новгородського, Новотроїцького, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гранітного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Також противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм українські позиції біля Лебединського, із ствольної артилерії калібром 122 мм – захисників Гнутового та Кримського.

Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове. Обидва рази застосовувалися міномети калібром 120 та 82 мм. Втрат немає.

За даними розвідки одного окупанта знищено, двоє дістали поранення

Нагадаємо, напередодні місія ОБСЄ на Донбасі оприлюднила відео з безпілотника, який зафіксував, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.