Українські захисники влучили у російські Су-25 на Запорізькому напрямку

Спецпризначенці влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК

Бійці Центру спецоперацій «А» спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК. Як наслідок: один Су-25 знищено, інший – уражено.

Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців – знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника», – зазначається в повідомленні.

Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. Також Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.