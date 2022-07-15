  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Українські захисники влучили у російські Су-25 на Запорізькому напрямку
рус
    Події в Україні

    Українські захисники влучили у російські Су-25 на Запорізькому напрямку

    Ворог намагався атакувати в районі населених пунктів Оріхів та Степове&nbsp; - Українські захисники влучили у російські Су-25 на Запорізькому напрямку
    Ворог намагався атакувати в районі населених пунктів Оріхів та Степове 
    фото: ПС ЗСУ

    Спецпризначенці влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК

    Бійці Центру спецоперацій «А» спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК. Як наслідок: один Су-25 знищено, інший – уражено.

    Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців – знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника», – зазначається в повідомленні.

    Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. Також Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські захисники влучили у російські Су-25 на Запорізькому напрямку