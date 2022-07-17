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    Новини

    У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів

    Російські окупанти 17 липня вкотре обстріляли Миколаїв - У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів
    Російські окупанти 17 липня вкотре обстріляли Миколаїв
    фото з відкритих джерел

    Повітряна тривога триває

    Російські загарбники продовжують обстрілювати території України. Зокрема, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали більше ніж 10 потужних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

    Попередньо, є займання.

    «Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання», – написав Сєнкевич.

    Він зазначив, що повітряна тривога триває.

    «Повітряна тривога триває! Прошу всіх не ігнорувати правила безпеки! Більше інформації повідомлю вам згодом!», – зазначив мер Миколаєва.

    Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно–ракетної системи С–300.

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    Теги: росія окупанти війна мер Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів