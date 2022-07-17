У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів

Повітряна тривога триває

Російські загарбники продовжують обстрілювати території України. Зокрема, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали більше ніж 10 потужних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Попередньо, є займання.

«Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання», – написав Сєнкевич.

Він зазначив, що повітряна тривога триває.

«Повітряна тривога триває! Прошу всіх не ігнорувати правила безпеки! Більше інформації повідомлю вам згодом!», – зазначив мер Миколаєва.

Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно–ракетної системи С–300.

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