У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів
Повітряна тривога триває
Російські загарбники продовжують обстрілювати території України. Зокрема, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали більше ніж 10 потужних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Попередньо, є займання.
«Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання», – написав Сєнкевич.
Він зазначив, що повітряна тривога триває.
«Повітряна тривога триває! Прошу всіх не ігнорувати правила безпеки! Більше інформації повідомлю вам згодом!», – зазначив мер Миколаєва.
Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно–ракетної системи С–300.