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    Події в Україні

    Військові над Миколаївщиною збили російську крилату ракету

    Військові над Миколаївщиною збили російську крилату ракету
    фото з відкритих джерел

    Ракета була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку

    Підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» збив над Миколаївською областю російську крилату ракету. Про це командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє у Facebook.

    «Вночі 17 травня у небі над Миколаївщиною підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» збив російську крилату ракету, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку», – ідеться у повідомленні.

    До слова, сьогодні вночі окупанти ракетами обстріляли Львівську область. Троє з них українським захисникам вдалося збити.

    Сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. За попередніми даними, є загиблі та багато поранених.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові над Миколаївщиною збили російську крилату ракету