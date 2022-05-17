Військові над Миколаївщиною збили російську крилату ракету

Ракета була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку

Підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» збив над Миколаївською областю російську крилату ракету. Про це командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє у Facebook.

«Вночі 17 травня у небі над Миколаївщиною підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» збив російську крилату ракету, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку», – ідеться у повідомленні.

До слова, сьогодні вночі окупанти ракетами обстріляли Львівську область. Троє з них українським захисникам вдалося збити.

Сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. За попередніми даними, є загиблі та багато поранених.