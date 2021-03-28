  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Внаслідок пожежі у житловому будинку в Івано-Франківську загинула людина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, аби не допустити подальше розповсюдження вогню - Внаслідок пожежі у житловому будинку в Івано-Франківську загинула людина

    Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, аби не допустити подальше розповсюдження вогню

    Фото Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

    Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку

    Під час пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку в Івано-Франківську загинув чоловік. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    «28 березня о 05:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Північний Бульвар», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до місця події було направлено вогнеборців, які з’ясували, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

    «Рятувальники провели евакуацію жителів з верхніх поверхів будівлі за допомогою автодрабини. На місці події було знайдено потерпілого, який не подавав ознак життя та винесено його на свіже повітря. На жаль, медики констатували смерть чоловіка», – додається у повідомленні.

    Повідомляється, що пожежу вдалося ліквідувати о 05:50.

    «Причина виникнення пожежі встановлюється», – резюмували вогнеборці.

    Нагадаємо, 26 березня о 9:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному, 6/1, що у Соломянському районі столиці. Горіла квартира на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

    Як повідомлялося, 25 березня, у Києві горіла багатоповерхівка. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено речі, закопчено стіни та стелю балкону.

    Читайте також:
    У Києві горе-будівельники ледь не відправили багатоповерхівку у повітря
    Теги: пожежа ДСНС смерть рятувальники Івано-Франківськ речі чоловік повітря квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies