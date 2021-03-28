Внаслідок пожежі у житловому будинку в Івано-Франківську загинула людина

Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, аби не допустити подальше розповсюдження вогню

Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку

Під час пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку в Івано-Франківську загинув чоловік. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«28 березня о 05:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Північний Бульвар», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до місця події було направлено вогнеборців, які з’ясували, що пожежа виникла у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

«Рятувальники провели евакуацію жителів з верхніх поверхів будівлі за допомогою автодрабини. На місці події було знайдено потерпілого, який не подавав ознак життя та винесено його на свіже повітря. На жаль, медики констатували смерть чоловіка», – додається у повідомленні.

Повідомляється, що пожежу вдалося ліквідувати о 05:50.

«Причина виникнення пожежі встановлюється», – резюмували вогнеборці.

Нагадаємо, 26 березня о 9:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному, 6/1, що у Соломянському районі столиці. Горіла квартира на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Як повідомлялося, 25 березня, у Києві горіла багатоповерхівка. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено речі, закопчено стіни та стелю балкону.

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