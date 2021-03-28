У МОЗ розповіли, як розпізнати у дитини ознаки схильності до суїциду

Якщо батьки запідозрили у дитини схильність до суїциду, у МОЗ радять створити безпечний простір та одразу почати розмову

Коли в поведінці дитини-підлітка з'являються зміни, вона стає більш замкнутою та віддаленою, батькам варто не панікувати, але більше дізнатися про ознаки схильності до суїциду.

Про це в Facebook повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що у деяких випадках людина може переживати настільки сильний біль, що не бачить іншого виходу, і тоді суїцид стає спробою уникнути страждань, які стали нестерпними.

Отож, занепокоїтися варто, коли:

ваша дитина починає піднімати теми смерті та суїциду, говорить про те, що скоро її не буде поруч, починає роздавати свої речі друзям та близьким, завершує розпочаті справи та не починає нові;

дитина закривається в собі, усамітнюється, віддаляється від батьків та друзів, проводить усе більше і більше часу наодинці з собою. Ви бачите, що дитина переживає стрес та має тривожність;

ви помічаєте, що у дитини змінюються харчові звички, вона починає менше або більше спати, відмовляється від звичних та улюблених занять, припиняє відвідувати навчання, ігнорує зустрічі з друзями та родиною;

у дитини з’являється план суїциду. Якщо людина погрожує вчинити суїцид, говорить про прагнення померти, починає шукати інструменти для реалізації запланованого (зброю, таблетки тощо), важливо діяти швидко.

Якщо батьки запідозрили у дитини схильність до суїциду, у МОЗ радять створити безпечний простір та одразу почати розмову.

«Навіть одна хвилина, яку ви присвятите розмові, може врятувати її життя», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що останнім часом по столиці пройшла хвиля самогубств. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

На початку березня в Україні було зафіксовано 25 випадків самогубств. Так, на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка. Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.