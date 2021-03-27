На Сумщині двоє рибалок провалилися під лід

Наразі життю чоловіків нічого не загрожує, резюмували у МВС

На Сумщині поліцейські спільно з працівниками ДСНС та громадськістю врятували двох рибалок, які провалилися під лід.

Про це повідомили у пресцентрі МВС.

«Прибувши на виклик, правоохоронці з’ясували, що 60-річний місцевий мешканець вийшов порибалити, але весняний лід не витримав його ваги і тріснув, затягши під воду. На допомогу чоловікові кинувся його товариш, якому вдалося витягти його у човен, але той перевернувся, і обоє чоловіків опинилися в холодній воді», – йдеться у повідомленні.

У МВС розповіли, що ситуацію порятунку ускладнювало те, що під весняним сонцем лід вже досить тонкий і ламкий і підібратися до рибалок було майже неможливо.

«Тож рятувальники та поліцейські об’єднали свої зусилля, намагаючись врятувати потерпілих. Не залишилися осторонь і мешканці населеного пункту: вони принесли кілька гумових човнів, за допомогою яких і вдалося підібратися до рибалок та витягти їх на сушу», – йдеться у повідомленні.

Наразі життю чоловіків нічого не загрожує, резюмували у МВС.

Раніше стало відомо, що двоє молодих людей, які пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу.

Також на початку березня співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати чоловіків, які дрейфували на крижині по Дніпру.

Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.

Окрім того, повідомлялося, що рибалка під Південним мостом спінінгом виловив тіло утопленика.