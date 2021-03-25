У Києві горе-будівельники ледь не відправили багатоповерхівку у повітря

Газівники терміново перекрили газовий стояк, щоб не допустити аварії

Учора, 24 березня, будівельники під час ремонтних робіт самовільно відрізали газову трубу в одній з квартир багатоповерхівки на Лісовому масиві, через що ледь не сталося вибуху. У цей час постачання газу по трубі не було перекрите, розповіли у «Київгазі».

Надзвичайна подія сталась у будинку на вулиці Волкова, 12а. Про неї в аварійну газову службу повідомила сусідка поверхом нижче, у якої дрижала газова труба. Прибувши на місце, спеціалісти «Київгазу» одразу перевірили квартиру сусідів зверху, де відбувався ремонт. Виявилося, що будівельник обрізав газову трубу, постачання газу по якій не було перекрите.

Газівники терміново перекрили газовий стояк, щоб не допустити аварії.

За словами фахівців, через халатність і грубе порушення правил безпеки могли постраждати мешканці 144 квартир багатоповерхівки, адже будь-якої миті міг статися вибух, пожежа чи інша непередбачувана аварійна ситуація.

Далі будівельником та власником квартири займатиметься поліція.

Нагадаємо, київські правоохоронці розслідують причини вибуху, внаслідок якого отримав поранення мешканець Деснянського району столиці. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що господар у пластиковій тарі змішував невстановлені хімічні речовини, які у результаті синтезу вибухнули. Із квартири слідчі вилучили залишки пластику, які направили для проведення експертизи.