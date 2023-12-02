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Вода у річках Закарпаття вийшла з берегів: підтоплено дороги та будинки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вода у річках Закарпаття вийшла з берегів: підтоплено дороги та будинки
У приватному дворогосподарстві села Розтоки на Рахівщині через перезволоження ґрунту стався зсув опорної стіни
фото: ДСНС України

На місці рятувальники відкачують воду з домогосподарств

На Закарпатті через сильне підняття рівня води, спричинене дощами, підтопило автошляхи, домогосподарства та сільськогосподарські угіддя. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Так, у Берегівському та Хустському районах підтоплено 440 га сільськогосподарських угідь.

Вода у річках Закарпаття вийшла з берегів: підтоплено дороги та будинки фото 1

На місці рятувальники відкачують воду з житлових будинків та домогосподарств.

«Підтопило два автошляхи місцевого значення між населеними пунктами с. Чорнотисово та с. Холмовець, та між с. В. Ком’яти та с. Шаланки Берегівського району. Проїзд можливий. Також підтоплено автодорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів між населеними пунктами м. Тячів та с. Бедевля, проїзд можливий», – повідомили в ДСНС.

Вода у річках Закарпаття вийшла з берегів: підтоплено дороги та будинки фото 2

Також у приватному дворогосподарстві села Розтоки на Рахівщині через перезволоження ґрунту стався зсув опорної стіни.  

Нагадаємо, що вранці 2 грудня сталося відключення світла у чотирьох районах Львівської області.

До слова, через негоду затримується низка потягів «Укрзалізниці».

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Теги: дороги Закарпаття Львів рятувальники

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