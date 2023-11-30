Суд виправдав жителя Закарпаття, бо військкомат допустив помилку у документі

Чоловік за день пройшов медогляд і наступного мав бути відправлений до війська

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, обвинуваченого в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За матеріалами справи, 26 лютого 2022 року військовозобов’язаний успішно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. У військкоматі чоловік отримав контрольний талон мобілізаційного розпорядження, у якому поставив свій підпис. Це означало, що наступного дня він мав з’явитися на пукнт збору військовозобов’язаних для доправки до військової частини. Однак він проігнорував виклик. Після чого правоохоронці завели на нього кримінальне провадження за ухилення від мобілізації.

У суді мешканець села Топчино Тячівського району вини не визнав. Розповів, що 26 лютого 2022 року (другий день повномасштабної війни РФ проти України – «Главком») він повернувся додому із заробіток у Києві. Того ж дня він зайшов у місцевий магазин та при виході був затриманий працівниками поліції, які доставили його до пункту постійного збору військовозобов`язаних. Стверджує, що не проходив жодного медичного огляду. При цьому визнав, що лікарі запитували у нього про хвороби. На що він повідомив: хворіє та має вроджену ваду серця, також є проблеми з психікою. Крім того, зазначив, що перебуває на обліку у лікаря-нарколога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пробувши декілька годин у військкоматі, чоловіка відпустили з певною умовою: наступного дня він мав знову з’явитися. Проте, на яку годину необхідно прибути, йому не конкретизували, жодного письмового повідомлення не вручили. Він стверджує: мобілізаційне розпорядження не отримував і не розписувався. Разом з тим, жодного акту про те, що він відмовляється від отримання мобілізаційного розпорядження, працівники військкомату не складали.

Суд допитав головного спеціаліста командування військкомату, який розповів: ВЛК визнала обвинуваченого придатним до військової служби. Також йому було вручено мобілізаційне розпорядження, але чоловік сказав, що відмовляється від проходження військової служби. Водночас свідок визнав: у мобілізаційному розпорядженні, врученому обвинуваченому, була відсутня дата та час. Припустив, що це можливо це технічна помилка працівника військкомату.

Разом з тим, прокурор наполягав у суді, що вина обвинуваченого підтверджується низкою доказів та документів.

Феміда проаналізувала надані докази і дійшла висновків: у контрольному талоні мобілізаційного розпорядження є підпис обвинуваченого, однак відсутня дата та час отримання мобілізаційного розпорядження. Крім того, не зафіксовано у передбаченому законом порядку відмову обвинуваченого від отримання повістки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Таким чином, стороною обвинувачення не надано жодних доказів того, що обвинувачений був завчасно та належним чином повідомлений саме про місце, час для відправки до військової частини для проходження військової служби за мобілізацією. А також доказів того, що він відмовився від отримання повістки на призов під час загальної мобілізації і тим самим умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації», – наголосив суд.

Феміда ухвалила виправдувальний вирок, оскільки не доведено в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення.

Нагадаємо, в Україні триває 645-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.