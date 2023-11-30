Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд виправдав жителя Закарпаття, бо військкомат допустив помилку у документі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд виправдав жителя Закарпаття, бо військкомат допустив помилку у документі
Феміда ухвалила виправдувальний вирок, оскільки не доведено в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення
фото: depositphotos.com

Чоловік за день пройшов медогляд і наступного мав бути відправлений до війська

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, обвинуваченого в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 26 лютого 2022 року військовозобов’язаний успішно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. У військкоматі чоловік отримав контрольний талон мобілізаційного розпорядження, у якому поставив свій підпис. Це означало, що наступного дня він мав з’явитися на пукнт збору військовозобов’язаних для доправки до військової частини. Однак він проігнорував виклик. Після чого правоохоронці завели на нього кримінальне провадження за ухилення від мобілізації.

У суді мешканець села Топчино Тячівського району вини не визнав. Розповів, що 26 лютого 2022 року (другий день повномасштабної війни РФ проти України –  «Главком») він повернувся додому із заробіток у Києві. Того ж дня він зайшов у місцевий магазин та при виході був затриманий працівниками поліції, які доставили його до пункту постійного збору військовозобов`язаних. Стверджує, що не проходив жодного медичного огляду. При цьому визнав, що лікарі запитували у нього про хвороби. На що він повідомив: хворіє та має вроджену ваду серця, також є проблеми з психікою. Крім того, зазначив, що перебуває на обліку у лікаря-нарколога.

Пробувши декілька годин у військкоматі, чоловіка відпустили з певною умовою: наступного дня він мав знову з’явитися. Проте, на яку годину необхідно прибути, йому не конкретизували, жодного письмового повідомлення не вручили. Він стверджує: мобілізаційне розпорядження не отримував і не розписувався. Разом з тим, жодного акту про те, що він відмовляється від отримання мобілізаційного розпорядження, працівники військкомату не складали.

Суд допитав головного спеціаліста командування військкомату, який розповів: ВЛК визнала обвинуваченого придатним до військової служби. Також йому було вручено мобілізаційне розпорядження, але чоловік сказав, що відмовляється від проходження військової служби. Водночас свідок визнав: у мобілізаційному розпорядженні, врученому обвинуваченому, була відсутня дата та час. Припустив, що це можливо це технічна помилка працівника військкомату.

Разом з тим, прокурор наполягав у суді, що вина обвинуваченого підтверджується низкою доказів та документів.

Феміда проаналізувала надані докази і дійшла висновків: у контрольному талоні мобілізаційного розпорядження є підпис обвинуваченого, однак відсутня дата та час отримання мобілізаційного розпорядження. Крім того, не зафіксовано у передбаченому законом порядку відмову обвинуваченого від отримання повістки.

«Таким чином, стороною обвинувачення не надано жодних доказів того, що обвинувачений був завчасно та належним чином повідомлений саме про місце, час для відправки до військової частини для проходження військової служби за мобілізацією. А також доказів того, що він  відмовився від отримання повістки на призов під час загальної мобілізації і тим самим умисно ухилився від призову на військову службу під час мобілізації», – наголосив суд.

Феміда ухвалила виправдувальний вирок, оскільки не доведено в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення.

Нагадаємо, в Україні триває 645-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців. 

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

Читайте також:

Теги: росія Закарпаття війна мобілізація вирок #stoprussia ухилянти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни дають відсіч ворогу
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
7 листопада, 07:08
Азовський ринок помпезно відкривали у 2012 році
Азовський ринок в Маріуполі, який належав тещі Януковича, перетворився на згарище (відео)
7 листопада, 11:08
Офіс компанії HD-Parts у Ванта
Фінська компанія постачала РФ запчастини для вантажівок в обхід санкцій: розслідування
27 листопада, 07:51
Помічник держсекретаря США заперечив інформацію щодо схиляння України до переговорів з Росією
США підбивають Україну до перемовин з Росією? Білий дім відреагував
28 листопада, 15:39
Путіну продемонструють потужну ядерну зброю
Росія виставила ядерну «Цар-бомбу»: навіщо вона Путіну
3 листопада, 08:02
Анатолій Носатий
Міністр оборони Молдови дав ексклюзивне інтерв’ю українському ЗМІ
4 листопада, 10:59
Безпілотники атакували тимчасово окупований Крим
«Бавовна» у Криму: окупанти звітують про збиті дрони
10 листопада, 06:50
Військова база знаходиться в місті Мангуш
Партизани розвідали ворожу військову базу на Донеччині
15 листопада, 20:15
Повернення українських полонених, 11 червня 2023 року
Скількох полонених Україна повернула додому за час повномасштабної війни: дані розвідки
24 листопада, 08:06

Кримінал

Суд виправдав жителя Закарпаття, бо військкомат допустив помилку у документі
Суд виправдав жителя Закарпаття, бо військкомат допустив помилку у документі
Українець у Польщі шпигував на користь РФ: вирок суду
Українець у Польщі шпигував на користь РФ: вирок суду
Суд обрав запобіжний захід чоловікові, який підпалив дітей на Харківщині
Суд обрав запобіжний захід чоловікові, який підпалив дітей на Харківщині
Суд у РФ засудив українського військового до 12 років колонії
Суд у РФ засудив українського військового до 12 років колонії
Мікросхеми із золотом та сріблом на 65 млн грн: ДБР взялося за військову частину на Житомирщині
Мікросхеми із золотом та сріблом на 65 млн грн: ДБР взялося за військову частину на Житомирщині
Адвокати сина Кернеса стверджують: Терехов сфальсифікував вибори мера Харкова
Адвокати сина Кернеса стверджують: Терехов сфальсифікував вибори мера Харкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
9675
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
5436
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4496
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
3180
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
3008
Кому дістанеться золото Компартії? У синів Петра Симоненка великі проблеми

Новини

Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Сьогодні, 15:34
Порошенко летить у Вашингтон
Сьогодні, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua