На Львівщині снігопад залишив без світла понад 300 населених пунктів

Відключення світла сталися у чотирьох районах Львівської області

Станом на ранок 2 грудня на Львівщині через налипання мокрого снігу знеструмлені 305 населених пунктів: 121 – повністю, 184 – частково. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

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Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках.

Над відновленням електропостачання працюють 99 бригад «Львівобленерго» – це 425 фахівців. Залучено 148 одиниць техніки.

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За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 2 грудня місцями значні опади, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

«Будьте обережні, відповідально ставтесь до власного життя та життя оточуючих! При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу», – попереджають рятувальники.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 2 грудня в більшості областей очікується сніг і дощ. А на півдні температура підніметься до 14° тепла.