На Закарпатті обирали місцевого «барона» – виборці побилися, одного вбили лопатою

Підозрюваного в організації сутички поліцейські затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання

За інформацією слідства, 41-річний мешканець Підвиноградова спровокував конфлікт між місцевим населенням

Правоохоронці затримали організатора смертельної бійки, яка сталася між місцевим населенням на одній із вулиць у селі Підвиноградів Берегівського району. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.

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«Встановлено, що учасники конфлікту заздалегідь підготували предмети для нанесення тілесних ушкоджень, з погрозами та нецензурною лексикою спровокували конфлікт між місцевим населенням», – зазначають правоохоронці.

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Підозрюваного в організації сутички, 41-річного мешканця Підвиноградова, поліцейські затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, вчора на Закарпатті розпочалися розбірки між представниками двох конкуруючих «кланів» всередині циганського табору через вибори нового барона. Під час заворушень вбито 40-річного місцевого жителя. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві.

Поліцейські затримали 34-річного жителя села Підвиноградів Берегівського району, якого підозрюють у вбивстві свого односельця фото: Facebook/Поліція Закарпатської області

«Підозрюваним є 34-річний місцевий житель. Попередньо відомо, що фігурант завдав удару металевим предметом по голові (лопатою – «Главком), що в – подальшому призвело до його смерті. Наразі зловмисник затриманий, його помістять до ізолятора тимчасового тримання. Після проведення першочергових заходів у справі можлива додаткова правова кваліфікація», – інформують у поліції Закарпатської області.

Знаряддя вбивства, виявлене правоохоронцями на місці злочину фото: Facebook/Поліція Закарпатської області

Наразі слідчі дії тривають.

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До слова, у селі Підвиноградів, за 12 кілометрів від україно-румунського кордону, проживає понад 3000 ромів. Підвиноградівське поселення відоме як «закарпатська Конча-Заспа», адже тут живуть найбагатші роми України.