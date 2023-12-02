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«Укрзалізниця» попередила про затримку низки потягів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки потягів
Поїзди затримуються на понад 30 хвилин
фото: «Укрзалізниця»

Дев'ять поїздів спізнюються через негоду

Потяги «Укрзалізниці» у суботу, 2 грудня, затримуються через знеструмлення на Львівщині та сильні снігопади у західних областях. При цьому рейси не скасовуються. Про це повідомила пресслужба перевізника в Telegram.

«Через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хвилин», – йдеться в повідомленні.

Список рейсів:

  • №17/18 Харків - Ужгород (+1:47);
  • №265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);
  • №35/36 Одеса - Перемишль (+1:17);
  • №53/54 Київ - Перемишль (+1:17);
  • №7/8 Київ - Чернівці (+0:53);
  • №715/716 Перемишль - Київ (+0:53);
  • №95/96 Київ - Рахів (+0:47);
  • №5/6 Запоріжжя - Ясіня (+0:36);
  • №29/30 Київ - Ужгород (+0:35).

«Укрзалізниця» пропонує слідкувати за цими рейсами на офіційному порталі перевізника.

Нагадаємо, що вранці 2 грудня на Львівщині через налипання мокрого снігу були знеструмлені 305 населених пунктів.

За прогнозом синоптиків, 2 грудня в більшості областей очікується сніг і дощ. А на півдні температура підніметься до 14° тепла.

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Теги: Укрзалізниця потяг негода снігопад

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