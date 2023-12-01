Закарпаття посилює перевірку всіх військовозобов’язаних: ОВА назвала мету

Тепер в прикордонно-контрольованих районах області будуть призначати комендантів

Закарпатська ОВА прийняла рішення запровадити перевірку документів у всіх людей на території області. Заступник голови Закарпатської ОВА Ігоря Шинкарюка роз’яснив таке рішення на брифінгу.

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Шинкарюк наголосив, що дане рішення стосуються та поширюється лише на перевірку документів на території Закарпатської області.

«Є хибне твердження, що начебто це рішення пов'язане з мобілізацією. Хочу запевнити, що воно не має відношення і не було прийняте для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи», – сказав він.

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За даними заступника, це рішення направлене на те, щоб дати можливість і правові підстави військовослужбовцям та іншим представникам сектору оборони та безпеки здійснювати перевірку документів в зоні відповідальності або несення ними служби.

Шинкарюк повідомив, що тепер в прикордонно-контрольованих районах області будуть призначати комендантів, які визначатимуть, які військові підрозділи (яких сил: НГУ, ДПСУ, СБУ, тощо), будуть мати право на перевірку документів. Інформацію про комендантів і їх призначення опублікують на сайті ОВА.

Причинами такого рішення є те, що в область приїжджає багато людей, які заявляють, що їдуть до родичів, на лікування, відпочивати, тощо, а потім їх знаходять замерзлими в горах під час спроб незаконно перетнути кордон і покинути Україну. А також підвищення рівня криміногенної обстановки.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10294 про демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців після призову в умовах воєнного стану.

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Крім того, Верховна Рада готує новий великий законопроєкт, щоб прибрати конфліктні ситуації при врученні повісток та зловживання під час мобілізації.

Як ми повідомляли, український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність.

Зазначимо, у Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року.