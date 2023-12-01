Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Закарпаття посилює перевірку всіх військовозобов’язаних: ОВА назвала мету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закарпаття посилює перевірку всіх військовозобов’язаних: ОВА назвала мету
фото ілюстративне

Тепер в прикордонно-контрольованих районах області будуть призначати комендантів

Закарпатська ОВА прийняла рішення запровадити перевірку документів у всіх людей на території області. Заступник голови Закарпатської ОВА Ігоря Шинкарюка роз’яснив таке рішення на брифінгу.

Шинкарюк наголосив, що дане рішення стосуються та поширюється лише на перевірку документів на території Закарпатської області.

«Є хибне твердження, що начебто це рішення пов'язане з мобілізацією. Хочу запевнити, що воно не має відношення і не було прийняте для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи», – сказав він.

За даними заступника, це рішення направлене на те, щоб дати можливість і правові підстави військовослужбовцям та іншим представникам сектору оборони та безпеки здійснювати перевірку документів в зоні відповідальності або несення ними служби.

Шинкарюк повідомив, що тепер в прикордонно-контрольованих районах області будуть призначати комендантів, які визначатимуть, які військові підрозділи (яких сил: НГУ,  ДПСУ, СБУ, тощо), будуть мати право на перевірку документів. Інформацію про комендантів і їх призначення опублікують на сайті ОВА.

Причинами такого рішення є те, що в область приїжджає багато людей, які заявляють, що їдуть до родичів, на лікування, відпочивати, тощо, а потім їх знаходять замерзлими в горах під час спроб незаконно перетнути кордон і покинути Україну. А також підвищення рівня криміногенної обстановки.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10294 про демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців після призову в умовах воєнного стану.

Крім того, Верховна Рада готує новий великий законопроєкт, щоб прибрати конфліктні ситуації при врученні повісток та зловживання під час мобілізації.

Як ми повідомляли, український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність.

Зазначимо, у Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року.

Читайте також: Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
Теги: Закарпаття війна мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній головком назвав декілька причин провальної мобілізації
Генерал Муженко розповів, що не так з мобілізацією в Україні
Сьогодні, 13:08
Кличко обіцяє фінансову підтримку киянам, які будуть мобілізовані до ЗСУ
Кличко обіцяє фінансову підтримку киянам, які будуть мобілізовані до ЗСУ
Сьогодні, 11:23
Щаслива старість на фронті: росіяни поширюють фейк про мобілізацію в Україні
Щаслива старість на фронті: росіяни поширюють фейк про мобілізацію в Україні
Сьогодні, 06:34

Події в Україні

Ситуація складна: Генштаб назвав напрямки, де ідуть найзапекліші бої
Ситуація складна: Генштаб назвав напрямки, де ідуть найзапекліші бої
Закарпаття посилює перевірку всіх військовозобов’язаних: ОВА назвала мету
Закарпаття посилює перевірку всіх військовозобов’язаних: ОВА назвала мету
У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині «повернути з полону» загиблого бійця
У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині «повернути з полону» загиблого бійця
Міноборони розкрило втрати Росії за місяць
Міноборони розкрило втрати Росії за місяць
Ворог проводить ротацію на Харківщині: названо мету
Ворог проводить ротацію на Харківщині: названо мету
Українська SIM-карта у ворожому «Шахеді»: Повітряні сили прокоментували
Українська SIM-карта у ворожому «Шахеді»: Повітряні сили прокоментували

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО
13K
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
12K
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
8749
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
8722
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua