Волонтери скасували евакуацію на Харківщині через загрозу провокацій

Волонтери 6 червня скасували евакуацію в Харківській області через загрозу провокацій

Попередню евакуацію волонтери проводили наприкінці травня

Волонтери організації« допомагаємо виїхати « скасували евакуацію з окупованих територій Харківської області. Вона повинна була відбутися в понеділок, 6 червня. Про це повідомляє телеканал «Суспільне«.

За словами волонтерів існує загроза провокацій.

«На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою–, - йдеться в повідомленні.

Попередню евакуацію волонтери проводили наприкінці травня. Виїхати з окупації змогли понад 1,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, 30 травня з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. В понеділок російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за охочими виїхати, загинув журналіст з Франції.