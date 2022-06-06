Волонтери скасували евакуацію на Харківщині через загрозу провокацій
Попередню евакуацію волонтери проводили наприкінці травня
За словами волонтерів існує загроза провокацій.
«На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою–, - йдеться в повідомленні.
Попередню евакуацію волонтери проводили наприкінці травня. Виїхати з окупації змогли понад 1,5 тисячі осіб.
Нагадаємо, 30 травня з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. В понеділок російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за охочими виїхати, загинув журналіст з Франції.