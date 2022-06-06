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    Події в Україні

    Волонтери скасували евакуацію на Харківщині через загрозу провокацій

    Волонтери 6 червня скасували евакуацію в Харківській області через загрозу провокацій - Волонтери скасували евакуацію на Харківщині через загрозу провокацій
    Волонтери 6 червня скасували евакуацію в Харківській області через загрозу провокацій

    Попередню евакуацію волонтери проводили наприкінці травня

    Волонтери організації« допомагаємо виїхати « скасували евакуацію з окупованих територій Харківської області. Вона повинна була відбутися в понеділок, 6 червня. Про це повідомляє телеканал «Суспільне«.

    За словами волонтерів існує загроза провокацій.

    «На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою–, - йдеться в повідомленні.

    Попередню евакуацію волонтери проводили наприкінці травня. Виїхати з окупації змогли понад 1,5 тисячі осіб.

    Нагадаємо, 30 травня з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. В понеділок російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за охочими виїхати, загинув журналіст з Франції.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Волонтери скасували евакуацію на Харківщині через загрозу провокацій