Концтабір та страшні руїни. Як зустрів літо Маріуполь (фото, відео)

Маріуполь лежить в руїнах, а окупанти уже встановлюють свої порядки у знищеному ними місті

Приморське місто, захоплене рашистами, стоїть у чергах за гуманітаркою і дивиться кремлівські новини

В мережі з’явилися свіжі фотографії з вулиць Маріуполя. Світлини демонструють масштаби руйнувань, завданих українському місту рашистськими загарбниками.

У багатьох районах будинки частково або повністю зруйновані. Також постраждали різні інфраструктурні об’єкти, зокрема гаражі.

Окупанти, захопивши місто, почали встановлювати власні порядки. Зокрема, на одній із вулиць Маріуполя пафосно роздавали гуманітарну допомогу, яку привезли з Росії.

Втім, чинна міська влада Маріуполя зазначила, що гуманітарку отримали усього 300 осіб, що складає 0,25% від загальної кількості оюдей, які перебувають нині у місті.

На площі біля драмтеатру, який рашисти знищили авіабомбою, окупанти встановили колонки і увімкнули музику. Апаратуру охороняють військові у російській формі.

Вулицями міста продовжують їздити вантажні автомобілі з великими моніторами на бортах, транслюючи кремлівське пропагандистське телебачення прямо на вулицях.

Працівники зруйнованого заводу «Азовсталь» у будівні школи №14 намагаються отримати свої трудові книжки.

У деяких місцях окупанти відкрили продуктові крамниці, заповнені в основному продукцією, привезеною з Росії.

Нагадаємо, що у той момент, поки маріупольці стоять у чергах за водою, окупанти поливають газони.

Додамо, учора стало відомо, що рашисти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

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