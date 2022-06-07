ЗСУ збили ворожу ракету над Запорізькою областю

Спрацювали сили ППО

Збройні сили України сьогодні близько 7.30 збили ворожу ракету у Запорізькій області. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Телеграм.

«Сьогодні зранку багато запоріжців чули вибух. Хочу вас заспокоїти, це спрацювали сили нашої ППО. Близько 07:30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області»», – зазначив він.

«Хочу ще раз подякувати захисникам, які продовжують боронити наше місто та нашу державу. А також військам Протиповітряної оборони, які «прикривають» небо над нашим містом», – додав Куртєв.

Нагадаємо, українські військові станом на 7 червня ліквідували вже близько 31 360 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

Нагадаємо, триває 104-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.