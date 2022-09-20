Ворог тримає в Чорному морі три кораблі з 24 ракетами «Калібр»

З послабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилось до десяти одиниць

Корабельне угруповання росіян у Чорному морі зараз налічує десять суден, серед яких - три ракетоносії, оснащені 24 «Калібрами».

Про це повідомляє у Фейсбуку Оперативне командування «Південь».

«З послабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилось до десяти одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на бойовому чергуванні перебувають три надводні ракетоносії з 24 «Калібрами», а також три великі десантні кораблі.

Як повідомлялося, попередньої доби російські війська продовжували завдавати ударів по низці регіонів України, є вбиті та поранені мирні жителі, зафіксовано руйнування інфраструктури і житлових будинків.

Нагадаємо, на Південному напрямку авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по складах боєприпасів, двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО загарбників, станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона та понтонній переправі в Новій Каховці.

Додамо, високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу.

Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах.