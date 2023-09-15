Ворог вивів у Чорне море понад десяток кораблів

В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель

Станом на 10 ранку 15 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 ворожих кораблів РФ. Серед них є один ракетоносій із вісьмома «Калібрами». Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

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Натомість в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. У Середземному морі також ворожий корабель, проте на ньому є чотири ракети.

Нагадаємо, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.

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До слова, у ніч на 15 вересня Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Усі 17 «Шахедів» знищено протиповітряною обороною.