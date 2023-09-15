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Окупанти скинули керовані авіабомби на житлові будинки Нової Каховки (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти скинули керовані авіабомби на житлові будинки Нової Каховки (відео)
Російські війська здійснили атаку по Херсонщині близько 9:20
фото: скріншот з відео

Є інформація про загиблих та поранених внаслідок російської атаки

Армія країни-агресора РФ завдавала удару керованими авіабомбами по житловим будинкам тимчасово окупованої Нової Каховки. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією зі слів місцевих мешканців російські війська здійснили атаку сьогодні близько 9:20.

Уражено будинки в мікрорайоні «Сокіл». У районі вулиць Горького-Довженка зруйновано квартири у трьох багатоповерхових будинках.

Зараз відомо про руйнування у будинках по вул. Горького, 24, 26 та Довженка, 13.

Відомо про загиблих та поранених, інформація наразі уточнюється.

Нагадаємо, 14 вересня на Раді оборони Херсонщини було ухвалено рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.

До слова, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області

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Теги: окупанти обстріл Херсонщина бомбардування

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