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Окупанти обстріляли церкву на Донеччині: є постраждала

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли церкву на Донеччині: є постраждала
фото з відкритих джерел

49-річна жінка на момент обстрілу знаходилася у приміщенні, її в шоковому стані доставили до лікарні

14 вересня Росія обстріляла будинок молитви однієї з місцевих церков у Красногорівці Донецької області. Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє «Суспільне».

«Ворожий обстріл стався 14 вересня о 15:30. Внаслідок цієї атаки будинок зайнявся вогнем, і другий та третій поверхи будівлі були зруйновані. Також, одна жінка постраждала і була доставлена до лікарні», – повідомила Мєдвєдєва.

За словами речниці, 49-річна жінка на момент обстрілу знаходилася у приміщенні. Її в шоковому стані доставили до лікарні.

За словами Анастасії Мєдвєдєвої, російські військові обстріляли Красногорівку, ймовірно, з артилерії. 

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що російські війська 12 вересня, обстріляли село під Херсоном.  Унаслідок цього поранення отримали двоє людей, серед них був поліцейський. 

Триває 568-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. 

Теги: росія Донеччина обстріл військові поранення

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