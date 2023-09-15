Ранок для окупантів у Мелітополі розпочався з потужного вибуху

В окупованому Мелітополі все частіше лунають вибухи

Світанок у Мелітополі був неспокійний

У п’ятницю, 15 вересня, на світанку у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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«Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху», – написав він у телеграм-каналі.

Деталі вибуху з’ясовуються.

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Нагадаємо, увечері 12 вересня в окупованому Мелітопольському районі пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що за 50 км від Мелітополя в лавах російських загарбників пролунав потужний вибух.

Триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.