Ранок для окупантів у Мелітополі розпочався з потужного вибуху
Світанок у Мелітополі був неспокійний
У п’ятницю, 15 вересня, на світанку у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
«Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху», – написав він у телеграм-каналі.
Деталі вибуху з’ясовуються.
Нагадаємо, увечері 12 вересня в окупованому Мелітопольському районі пролунали вибухи.
Раніше повідомлялося, що за 50 км від Мелітополя в лавах російських загарбників пролунав потужний вибух.
Триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.
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