Ворог вночі атакував «Шахедами» Хмельниччину

Для збивання безпілотників залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи

У ніч на 15 вересня Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

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Усього зафіксовано пуски 17 ударних дронів, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

«Усі 17 «Шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що для збивання безпілотників залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.

Нагадаємо, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.