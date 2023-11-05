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Ворог за підтримки авіації штурмує позиції ЗСУ на п’ятьох напрямках –

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог за підтримки авіації штурмує позиції ЗСУ на п’ятьох напрямках –
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення

Триває 620-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 5 листопада.

Також російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 1 керовану ракету Х-31П. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59. Руйнувань та пошкоджень зазнали інфраструктурний об’єкт, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Басівка, Миропілля, Іскрисківщина, Грабовське Сумської області; Плетенівка, Нестерне, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак. Також противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де наші захисники відбили ще 5 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 6 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Авдіївка та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак. Завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії північно-західніше Вербове, Роботиного, північніше Нестерянок, П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Червоне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області та Марганець Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійські засоби та 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Раніше британська розвідка назвала проблеми, які чекають на окупантів узимку. 

Нагадаємо, що Росія накопичує озброєння, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі України взимку.

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Теги: окупанти авіація Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура озброєння населення ворог Вугледар

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