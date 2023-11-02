Росія накопичує озброєння для ударів взимку – Данілов

Данілов запевнив, що влада і енергетики роблять усе можливе, щоб підготуватися до можливих ударів

Зима в Україні не буде простою, тому що це зима війни

Росія накопичує озброєння, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі України взимку. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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За словами Данілова, зима в Україні не може бути простою, оскільки наша держава перебуває у стані війни.

«Противник останнім часом зменшив кількість обстрілів критичної інфраструктури енергетичного сектору. Він зараз накопичує озброєння, щоб завдати нам шкоди, коли буде зимова температура», – зазначив секретар РНБО.

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Він також наголосив, що і держава, і компанії, які несуть за це відповідальність, роблять все для того, щоб підготуватися до ворожих атак.

Нагадаємо, гендиректор Yasno розповів, до чого готуватися українцям взимку. За ідеальним сценарієм українці можуть пройти цю зиму зі світлом в домівках. Втім, на цей сценарій впливає багато чинників: від обстрілів російськими ракетами до температури за вікном.

Раніше українці розповіли, що вважають за потрібне мати у себе вдома на випадок відключень світла.