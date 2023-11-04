Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 4 листопада

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 листопада.

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Ворожі удари по Україні

За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Новоселівка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане, Пролетарське Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Хромове, Кліщіївка, Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Новоселівка Перша, Авдіївка, Орлівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Наші захисники відбили тут близько 10 атак противника.

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На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де наші захисники відбили близько десяти атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

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На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Нищівні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів, десять артилерійських засобів противника.