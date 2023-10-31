Як Україна переживе зиму? Воєнний прогноз

Комплекс дій з обох сторін – Росії та України – свідчить про підготовку до «битви за енергетику» під час сезону холодів

Росія зменшила інтенсивність повітряних ударів в тил України. Розвідка Британії пов’язує це із накопиченням запасів ракет на зиму. Вірогідно, ворог прагнутиме досягти мети, яку не зумів реалізувати минулого опалювального сезону – максимально уразити об’єкти української енергетичної інфраструктури, спровокувати дефіцит в енергосистемі, що у свою чергу вплине на відновлення української економіки. Росія розраховує також на психологічний вплив на українців, схиляючи Київ до перемовин на її умовах.

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Україна готується до таких атак. Захист української енергетики взимку буде здебільшого асиметричним: без переваги у небі. Розрахунок – максимально зменшити ефективність російських ракетних ударів діями Сил ППО України та фізичного захисту енергооб’єктів.

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В Україні зберігається дефіцит наземних засобів та літаків. Зенітно-ракетних комплексів, які надали партнери, недостатньо ані для захисту підконтрольної території, ані для відбиття масованих ракетно-дронових атак. При тому, що майже щодвамісяці Україні надходить додатковий зенітно-ракетний комплекс (чи хоча б радар для нього).

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Наразі вдається уникати дефіциту зенітних ракет. Захід постачає боєприпаси до «своїх» ЗРК; адаптує свої старі флотські та авіаційні ракети для запуску з радянських установок ППО (за програмою «FrankenSAM»). Можливо, ця програма зможе пристосувати західні ракети «повітря-повітря» й для українських винищувачів радянського виробництва, які вже запускають боєприпаси «повітря-земля» західного виробництва.

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Певним фактором стримування для російських ракетних ударів може стати рішучий намір України завдавати ударів у відповідь по енергетичних об’єктах у самій Росії. Цієї осені росіяни уразили два українських енергооб’єкти, натомість невідомі дрони вже вивели з ладу мінімум дві російські електропідстанції.

Найперспективнішим є знищення ударних засобів ворога на землі. Варто очікувати повторення літньої хвилі ракетно-дронових атак на авіабази та заводи в Росії (а також на кораблі російського флоту). Вірогідно, Сили Оборони України накопичують арсенали для нової хвилі.

Важливим для стримування ракетних атак Росії узимку міг би стати дозвіл партнерів використовувати ракети західного виробництва для ударів по військових об’єктах на російській території. Цього вимагають і західні експерти, зокрема й впливовий американський аналітичний центр Atlantic Council, який минулого тижня представив на Київському безпековому форумі своє звернення до Президента США.

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Повітряні Сили розвивають ППО навколо найважливіших енергооб’єктів. В умовах дефіциту це насамперед «мобільні вогневі групи» на автомобілях, озброєні кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами «Стінгер» і прожекторами. МВГ суттєво зменшують навантаження на ЗРК та зенітні самохідні установки Gepard.

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Відзначимо також готовність України розірвати досі діючий контракт 2019 року на транзит російського газу до Євросоюзу (про що минулого тижня нагадав міністр енергетики Галущенко).

В такому разі, єдиним маршрутом газотранзиту до ЄС залишиться газопровід «Турецький потік» територією Туреччини. Загроза такої супермонополії Анкари та залежності від неї породжує ризики для Москви.

Енергетики будують фортифікації на електропідстанціях (попереджаючи про технічну неможливість суцільного укриття таких об’єктів) і закуповують аварійний запас трансформаторів та матеріалів для ремонту. Росіяни вже знищили один такий склад. Склади створюються також на прикордонних територіях країн НАТО.

Комунальники обладнують дизель-генераторами об’єкти тепло-, водо- та газопостачання, а приватна енергоіндустрія працює над «децентралізацією енергосистеми» (збільшенням кількості «зелених» електростанцій та їх значення в мережі на рівні районів та областей).

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Комплекс дій з обох сторін – Росії та України – свідчить про підготовку до «битви за енергетику» під час сезону холодів. Сторони можуть готувати несподівані рішення у цій битві, які виявляться вирішальними для її результату. Можна передбачати, що ці рішення проявляться скоро. Адже Росія прагнутиме завдати максимальної шкоди українській енергосистемі на старті опалювального сезону, щоб морально виснажити українців місяцями перебоїв з теплом. Україна у свою чергу – зірвати цей план агресора й протриматися до закінчення холодів.