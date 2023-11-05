Британська розвідка назвала проблеми, які чекають на окупантів узимку

РФ не може забезпечити базові умови для своїх військових

Через низьку мотивацію й нестабільну логістичну підтримку зима стане для російських окупантів серйозним викликом. Про це повідомила розвідка Британії.

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За даними розвідників, 1 листопада 2023 року російські загарбники, які повернулись живими додому, виступили на військовій конференції «Огарковські читання» в Москві. Вони розповіли про те, як на фронті тижнями були «мокрими з голови до ніг».

Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони «не могли закип'ятити навіть кружку чаю». А харчуватися доводилося одноманітною їжею «в багнюці, що пронизує все навколо».

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Як пише розвідка Британії, підтримання гідного рівня комфорту й належного адміністрування на фронті є складним завданням для будь-якої армії. Водночас дані з відкритих джерел свідчать про те, що у РФ зазвичай дуже погано забезпечується дотриманням базових принципів польового адміністрування.

На думку розвідників, це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом вмотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою.

Нагадаємо, що Росія накопичує озброєння, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі України взимку.