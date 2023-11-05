Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка назвала проблеми, які чекають на окупантів узимку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка назвала проблеми, які чекають на окупантів узимку
Окупанти мають проблеми з дотриманням базових принципів польового адміністрування
фото з відкритих джерел

РФ не може забезпечити базові умови для своїх військових

Через низьку мотивацію й нестабільну логістичну підтримку зима стане для російських окупантів серйозним викликом. Про це повідомила розвідка Британії.

За даними розвідників, 1 листопада 2023 року російські загарбники, які повернулись живими додому, виступили на військовій конференції «Огарковські читання» в Москві. Вони розповіли про те, як на фронті тижнями були «мокрими з голови до ніг».

Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони «не могли закип'ятити навіть кружку чаю». А харчуватися доводилося одноманітною їжею «в багнюці, що пронизує все навколо».

Як пише розвідка Британії, підтримання гідного рівня комфорту й належного адміністрування на фронті є складним завданням для будь-якої армії. Водночас дані з відкритих джерел свідчать про те, що у РФ зазвичай дуже погано забезпечується дотриманням базових принципів польового адміністрування.

На думку розвідників, це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом вмотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою.

Нагадаємо, що Росія накопичує озброєння, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі України взимку.

Читайте також: Як Україна переживе зиму? Воєнний прогноз
Теги: окупанти фронт зима британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крим під російською окупацією перебуває з 2014 року
Кремль створює фейковий конгрес на противагу Кримській платформі
30 жовтня, 07:17
Українські воїни знищили кілька стратегічних систем ППО ворога
Українські воїни знищили кілька стратегічних систем ППО ворога
30 жовтня, 11:27
Запеклі бої точаться на Куп'янському напрямку у Харківській та Луганській області
ЗСУ зупинили десять ворожих атак на двох напрямках – Генштаб
2 листопада, 09:03

Події в Україні

Росіяни вдарили по житловому будинку в Херсоні
Росіяни вдарили по житловому будинку в Херсоні
Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі
Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі
Британська розвідка назвала проблеми, які чекають на окупантів узимку
Британська розвідка назвала проблеми, які чекають на окупантів узимку
У Києві спалахнув конфлікт між поліцейським і військовим (відео)
У Києві спалахнув конфлікт між поліцейським і військовим (відео)
Ситуація в регіонах: ракетний удар по Полтавщині та загиблі в Херсоні
Ситуація в регіонах: ракетний удар по Полтавщині та загиблі в Херсоні
Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей
Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі
30K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
28K
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
20K
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
15K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
11K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту