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Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в ескадрі, що погрожує ракетами

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в ескадрі, що погрожує ракетами
Окупанти можуть атакувати Україну 28 крилатими ракетами
фото з відкритих джерел

ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Відтепер на бойовому чергуванні 3 надводних і 1 підводний ракетоносій із загальною кількістю 28 «Калібрів». Про це інформує оперативне командування «Південь».

Отже, загрози ракетних ударів та повітряних атак, зокрема і дронами-камікадзе, залишаються актуальними. Зважайте на сигнали повітряних тривог, дійте чітко та оперативно.

Не нехтуйте власною безпекою, не втрачайте пильності і критичного мислення. Інформацію піддавайте перевірці, довіряйте тільки достовірним джерелам. Не дозволяйте паніці і зневірі вас полонити.

Військовослужбовці закликали дотримуватися норм і правил безпеки, не нехтувати попередженням про повітряну тривогу та ретельно перевіряйте дані, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів.

«Не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога та зашкодити нашим підрозділам під час кропіткої роботи зі звільнення територій», – додали українські воїни.

Нагадаємо, українські військові протягом 16 вересня відбили дві спроби штурму російських окупантів на півдні.

Двічі протягом бойового дня противник спробував провести штурмові дії за напрямками: Правдине — Степова Долина; Архангельське — Іванівка. В обох випадках, незважаючи на підтримку танку Т-72 і БМП-2 росіяни успіху не мали та, зазнавши втрат, відступили.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що попри успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти РФ.

 

Теги: війна ЗСУ ракета

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