Ворог знову гатив по Сумщині: є поранений і руйнування

Ворог обстріляв 22 прикордонні населені пункти

Протягом 30 липня російські загарбники здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини. Унаслідок цього поранена одна людина. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Усього минулої доби зафіксовано 169 вибухів. Ворог обстріляв 22 населені пункти у семи територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській і Великописарівській.

Краснопільська громада зазнала обстрілів із міномета, САУ та артилерії. У результаті поранено одну цивільну особу. Крім того, пошкоджено три приватні житлові будинки, СТО, трактор і трансформатор.

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Білопільська та Зноб-Новгородська громади потерпали від мінометних обстрілів.

По Юнаківській громаді ворог здійснив артобстріл з САУ.

На Есманську громаду окупанти скинули з безпілотника два вибухові заряди ВОГ, а також здійснили мінометний обстріл.

По Середино-Будській громаді росіяни гатили зі ствольної артилерії та мінометів, а також скинули з «коптера» один заряд ВОГ. Унаслідок цього ошкоджено водонапірну вежу.

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Великописарівська громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілів, а також скидання з ворожого БпЛА одного вибухового заряду ВОГ.

Нагадаємо, ввечері 29 липня у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти.

До слова, 30 липня завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети в один із міських навчальних закладів. Двоє людей загинули, двадцятеро – постраждали.