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Ворог знову гатив по Сумщині: є поранений і руйнування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог знову гатив по Сумщині: є поранений і руйнування
Усього минулої доби зафіксовано 169 вибухів у Сумській області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог обстріляв 22 прикордонні населені пункти 

Протягом 30 липня російські загарбники здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини. Унаслідок цього поранена одна людина. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Усього минулої доби зафіксовано 169 вибухів. Ворог обстріляв 22 населені пункти у семи територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській і Великописарівській.

Краснопільська громада зазнала обстрілів із міномета, САУ та артилерії. У результаті поранено одну цивільну особу. Крім того, пошкоджено три приватні житлові будинки, СТО, трактор і трансформатор.

Білопільська та Зноб-Новгородська громади потерпали від мінометних обстрілів.

По Юнаківській громаді ворог здійснив артобстріл з САУ.

На Есманську громаду окупанти скинули з безпілотника два вибухові заряди ВОГ, а також здійснили мінометний обстріл.

По Середино-Будській громаді росіяни гатили зі ствольної артилерії та мінометів, а також скинули з «коптера» один заряд ВОГ. Унаслідок цього ошкоджено водонапірну вежу.

Великописарівська громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілів, а також скидання з ворожого БпЛА одного вибухового заряду ВОГ.

Нагадаємо, ввечері 29 липня у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти. 

До слова, 30 липня завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети в один із міських навчальних закладів. Двоє людей загинули, двадцятеро – постраждали. 

Теги: Сумщина обстріл поранення

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