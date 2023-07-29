Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакує ракетами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакує ракетами
фото ілюстративне

Перед вибухами в місті була оголошена тривога

Сьогодні ввечері, 29 липня, у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Перед вибухами в місті оголосили тривогу, а Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей.

Як зазначають місцеві мешканці у соціальних мережах, по місту влучила ворожа ракета.

Триває 521-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Теги: вибух росія Суми ракета населення ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни нищать все навколо вже сотні років
Росія не змінюється. Мільйони людей загинули через нерозуміння очевидної істини
7 липня, 18:10
Олексій Данілов
Якою буде Росія після розпаду? Прогноз Данілова
3 липня, 06:04
РФ вивозить дітей із окупованих територій України
Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей
4 липня, 07:57
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк
Що може прискорити внутрішні процеси «ерозії» в РФ? Подоляк окреслив три складові
9 липня, 07:05
У Мелітополі загарбники викрали в полон понад тисячу людей
Більше, ніж місцевих жителів: стала відома кількість окупантів у Мелітополі
3 липня, 06:19
Вчора ворог завдав артилерійського обстрілу по м. Очаків Очаківської громади
Влучання «шахедів» на Черкащині, атака на гуманітарний штаб у Херсоні: ситуація в регіонах
12 липня, 10:08
В одній із будівель повилітали вікна внаслідок вибуху
Вибухи у Москві: міноборони РФ висунуло свою версію «бавовни»
24 липня, 06:18
Наразі на даху посольства нараховується 28 антен
Як спецслужби РФ стежать за владою Молдови? Журналісти оприлюднили дані
25 липня, 10:36
Орбан заявив, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів
«Суверенітет практично втрачено»: Орбан зробив нову ворожу заяву про Україну
Вчора, 10:17

Події в Україні

У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакує ракетами
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакує ракетами
Розвідувальні дрони та «Гепарди»: Німеччина передала нову допомогу ЗСУ
Розвідувальні дрони та «Гепарди»: Німеччина передала нову допомогу ЗСУ
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі
ЗСУ успішно відбили атаки окупантів біля Авдіївки, наступають на півдні – Генштаб
ЗСУ успішно відбили атаки окупантів біля Авдіївки, наступають на півдні – Генштаб
Росіяни викрадають українських дітей: посол Британії пояснила мету окупантів
Росіяни викрадають українських дітей: посол Британії пояснила мету окупантів
Міськрада Маріуполя показала, який вигляд має центр окупованого міста (відео)
Міськрада Маріуполя показала, який вигляд має центр окупованого міста (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
53K
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
41K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
7853
У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)
6886
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
6623
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Сьогодні, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту