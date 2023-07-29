У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакує ракетами

Перед вибухами в місті була оголошена тривога

Сьогодні ввечері, 29 липня, у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Перед вибухами в місті оголосили тривогу, а Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей.

Як зазначають місцеві мешканці у соціальних мережах, по місту влучила ворожа ракета.

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Триває 521-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.