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Росія обстріляла окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія обстріляла окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ
Жителі повідомили, що чули звуки виходу обстрілу, а через кілька хвилин звуки вибухів у місті
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія хоче звинуватити ЗСУ в обстрілі окупованих Олешок

Російські військові ввечері вівторка, 25 липня, обстріляли тимчасово окуповані Олешки, Херсонської області. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Сьогодні окупаційні російські війська зробили чергову провокацію обстрілявши Олешки, з метою дискредитації Сил оборони України», – заявив Соболевський.

За його словами, наразі про постраждалих не відомо, однак інформація уточнюється.

У коментарі «Суспільному» Соболевський сказав, що це сталось вдень. Стріляли військові РФ по житловій забудові. Інформація про постраждалих уточнюється. За його словами, жителі повідомили, що чули звуки виходу обстрілу, а через кілька хвилин звуки вибухів у місті.

Зазначимо, що Олешки зараз окуповані російськими загарбниками.

Нагадаємо, раніше Сили оборони розповіли про проблеми росіян на Херсонщині. Російські загарбники не мають звідки підтягнути ресурси на лівобережжя Херсонської області, тож відчувають «снарядний голод».

Раніше Сили оборони знищили шість ворожих систем ППО на Херсонщині.

Триває 517 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. 

Теги: окупанти ЗСУ обстріл Херсонщина

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