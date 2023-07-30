Знесло чотири поверхи училища: у Сумах завершили розбір завалів на місці влучання ракети

Двоє людей загинули, двадцятеро – постраждали

Завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети. Терористи вдарили по одному з міських навчальних закладів. Двоє людей загинули, двадцятеро – постраждали. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи.

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«Загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах були задіяні 285 людей. Я дякую кожному й кожній, дякую за вашу сумлінність і відданість Україні! Особливо відзначу молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова та підполковника Віталія Федоренка. Дякую, хлопці! Кожне врятоване життя – це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала», – сказав президент.

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Нагадаємо, ввечері 29 липня у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти.