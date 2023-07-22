Російські загарбники обстріляли Херсонщину: є поранений

Унаслідок обстрілу 40-річний чоловік, який перебував на вулиці біля свого будинку, отримав поранення

21 липня, російські окупанти обстріляли місто Берислав Херсонської області. У результаті атаки постраждав один мирний житель.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

За інформацією ОВА, 40-річний чоловік, який перебував на вулиці біля свого будинку, отримав поранення.

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На місце події була викликана бригада швидкої допомоги для надання необхідної медичної допомоги постраждалому.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 липня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по селищу Нью-Йорк Донецької області, що призвело до поранення чотирьох людей.

За даними Єрмака, російські військові здійснили три авіаційні удари по селищу Нью-Йорк. Наразі відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та одного чоловіка.

19 липня війська Росії обстріляли село в Херсонській області з мінометів. Унаслідок цієї ворожої атаки постраждала жінка.

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До слова, До слова, російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі.