Російські загарбники обстріляли Херсонщину: є поранений
Унаслідок обстрілу 40-річний чоловік, який перебував на вулиці біля свого будинку, отримав поранення
21 липня, російські окупанти обстріляли місто Берислав Херсонської області. У результаті атаки постраждав один мирний житель.
Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
За інформацією ОВА, 40-річний чоловік, який перебував на вулиці біля свого будинку, отримав поранення.
На місце події була викликана бригада швидкої допомоги для надання необхідної медичної допомоги постраждалому.
Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 липня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по селищу Нью-Йорк Донецької області, що призвело до поранення чотирьох людей.
За даними Єрмака, російські військові здійснили три авіаційні удари по селищу Нью-Йорк. Наразі відомо про чотирьох поранених: трьох жінок та одного чоловіка.
19 липня війська Росії обстріляли село в Херсонській області з мінометів. Унаслідок цієї ворожої атаки постраждала жінка.
До слова, До слова, російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі.
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