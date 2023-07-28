Теракт у Дніпрі: шестеро поранених, серед них є неповнолітня

Одного постраждалого ушпиталено у стані середньої тяжкості

Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі постраждали вже шестеро осіб, серед яких одна неповнолітня дівчина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, серед шести постраждалих є дівчинка 2006 року народження.

«П’ятеро отримують амбулаторну допомогу. Одного постраждалого ушпиталено у стані середньої тяжкості», – зазначив посадовець.

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Також він додав, що станом на зараз загиблих унаслідок цієї атаки немає. Пожежу в адміністративній будівлі ліквідовано.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Дніпру фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, що росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі. Спочатку глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що за медичною допомогою звернулися троє осіб. Згодом стало відомо про п'ятьох постраждалих.