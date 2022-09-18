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Ворог знову вночі тероризував Дніпропетровщину: куди влучив і фото наслідків

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Ворог знову вночі тероризував Дніпропетровщину: куди влучив і фото наслідків
Рашисти вдарили із «Градів» та важкої артилерії по Дніпропетровщині
фото: Telegram-канал Валентина Резніченка

Рашисти вкотре вдарили по житлових районах Дніпропетровської області

Російські загарбники вночі знову обстрілювали Дніпропетровську область. Вони тричі ударили по Нікопольському району – з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Посадовець зазначив, що сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків – 26 та 82 років.

Резніченко додав, що у місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.

«Сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили. Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації», – повідомив він.

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Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські окупаційні війська також накрили Нікопольський район Дніпропетровщини «Градами» та важкою артилерією. Внаслідок атаки понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач.

Як відомо, розпочалася двісті сьома доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: війна Дніпропетровщина Валентин Резніченко

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