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Дніпропетровщина: Повітряні сили збили «Орлан» та кілька крилатих ракет

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дніпропетровщина: Повітряні сили збили «Орлан» та кілька крилатих ракет
Вартість БПЛА «Орлан-10» складає близько $100 тисяч
фото ілюстративне

Ракетний удар було націлено по трьох районах Дніпропетровщини

Сили протиповітряної оборони командування «Схід» збили три крилаті ракети «Іскандер-К» на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба командування.

«16 вересня, близько 14:00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряне командування «Схід» знищено три крилаті ракети «Іскандер-К» та один БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ракетний удар було націлено по трьох районах Дніпропетровщини.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис.
«Іскандер» – сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля. Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами не менше 500 км (оголошена публічно) і може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної). Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 км, що порушує умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: росія земля безпілотник ракета ворог

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