Дніпропетровщина: Повітряні сили збили «Орлан» та кілька крилатих ракет
Ракетний удар було націлено по трьох районах Дніпропетровщини
Сили протиповітряної оборони командування «Схід» збили три крилаті ракети «Іскандер-К» на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба командування.
«16 вересня, близько 14:00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряне командування «Схід» знищено три крилаті ракети «Іскандер-К» та один БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ракетний удар було націлено по трьох районах Дніпропетровщини.
Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
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