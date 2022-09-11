Ракетна атака на Дніпро потрапила на запис покерного стриму

У момент удару гравець Roofbuilder розігрував чергову руку в турнірі WSOP Online

Цієї ночі російський агресор знову здійснив ракетну атаку на місто Дніпро.

Момент удару потрапив на запис покерного стриму, який вів гравець Roofbuilder.

У момент удару він розігрував чергову руку в турнірі WSOP Online, але так і не зміг закінчити розіграш.

Нагадаємо, що Дніпропетровщина вночі зазнала обстрілів та руйнувань, є поранені.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються», – ідеться в повідомленні.