Головна Спорт Відео
search button user button menu button

Ракетна атака на Дніпро потрапила на запис покерного стриму

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ракетна атака на Дніпро потрапила на запис покерного стриму
Російський ракетний удар налякав гравця у покер

У момент удару гравець Roofbuilder розігрував чергову руку в турнірі WSOP Online

Цієї ночі російський агресор знову здійснив ракетну атаку на місто Дніпро.

Момент удару потрапив на запис покерного стриму, який вів гравець Roofbuilder.

У момент удару він розігрував чергову руку в турнірі WSOP Online, але так і не зміг закінчити розіграш.

Нагадаємо, що Дніпропетровщина вночі зазнала обстрілів та руйнувань, є поранені.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються», – ідеться в повідомленні.

Теги: Дніпро Дніпропетровщина війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протистояння між РФ і ЄС набирає обертів
Росія робить ставку на кризу в ЄС, але ситуація в РФ є ще менш прогнозованою
Сьогодні, 12:10
Росія бреше про вивезення зерна з України
Росія бреше про вивезення зерна з України, – Британська розвідка
Сьогодні, 10:13
Путін 10 вересня відкрив колесо огляду
«Разбудите его»: росіяни шоковані поведінкою Путіна під час відступу військ
Вчора, 17:16

Відео

Ракетна атака на Дніпро потрапила на запис покерного стриму
Ракетна атака на Дніпро потрапила на запис покерного стриму
Фінальне зважування перед боєм із Джошуа. Усик вразив своїм образом
Фінальне зважування перед боєм із Джошуа. Усик вразив своїм образом
На матчі Динамо-Штурм вболівальники підтримали ЗСУ (відео)
На матчі Динамо-Штурм вболівальники підтримали ЗСУ (відео)
Однорукий баскетболіст буде грати у першому дивізіоні NCAA (відео)
Однорукий баскетболіст буде грати у першому дивізіоні NCAA (відео)
Паралімпійцям, які приїхали на чемпіонат Росії, довелося заповзати до готелю (відео)
Паралімпійцям, які приїхали на чемпіонат Росії, довелося заповзати до готелю (відео)
Українка Рикун стала чемпіонкою світу і встановила світовий рекорд в жимі лежачи
Українка Рикун стала чемпіонкою світу і встановила світовий рекорд в жимі лежачи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
400K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
257K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
249K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
185K
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
129K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
102K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту